Миллиардер Уоррен Баффет признался в экономии на завтраках в McDonald's

Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет признался, что в дни спада на бирже он экономит на завтраках в McDonald’s. Об этом он рассказал в документальном фильме телеканала HBO «Стать Уорреном Баффетом», трейлер которого опубликован в официальном YouTube-аккаунте канала.

«МакМаффин с беконом, яйцом и сыром стоит $3,17. Но если рынок открылся в минусе, я предпочту сэндвич за $2,95», — сказал миллиардер.

В 2007 году бизнесмен рассказывал каналу CNBC, что у него есть карта McDonald's, дающая право бесплатно есть в ресторанах сети до конца жизни. По его словам, «поэтому семья Баффеттов собирается на Рождество в McDonald's».

Баффет занимает вторую строчку рейтинга самых богатых людей на планете на версии Forbes. Его состояние оценивается в 72,4 миллиарда долларов. Он уступает только основателю Microsoft Биллу Гейтсу (83,9 миллиарда долларов).