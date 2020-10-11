Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе
В ночь на 11 октября со стороны Армении был обстрелян азербайджанский город Гянджа, сообщили Дождю в пресс-службе посла Азербайджана в России. Азербайджанская сторона осудила нарушение режима прекращения огня. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала, что Азербайджан нарушал перемирие 10 и 11 октября.
По данным азербайджанского посольства, во время ночного обстрела Гянджи погибли семь мирных жителей, еще 34 получили ранения. «Умышленный обстрел Арменией гражданских объектов еще раз демонстрирует нежелание соблюдать основополагающие нормы международного права, а также взятые ей обязательства», — говорится в сообщении.
В Минобороны Армении ответили, что 10 и 11 октября Азербайджан продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам Нагорного Карабаха. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян во время утренней пресс-конференции заявил, что ситуация в регионе относительно спокойная, сохраняется локальная перестрелка из мелкокалиберного оружия. Он отметил, что накануне режим прекращения огня также был нарушен.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. 9 октября стороны при участии России договорились о прекращении огня, однако уже на следующий день обвинили друг друга в его нарушении.
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