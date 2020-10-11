Азербайджан и Армения снова обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

В ночь на 11 октября со стороны Армении был обстрелян азербайджанский город Гянджа, сообщили Дождю в пресс-службе посла Азербайджана в России. Азербайджанская сторона осудила нарушение режима прекращения огня. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала , что Азербайджан нарушал перемирие 10 и 11 октября.

Последствия ночного обстрела в Гяндже. Фото: Василий Полонский / Дождь

По данным азербайджанского посольства, во время ночного обстрела Гянджи погибли семь мирных жителей, еще 34 получили ранения. «Умышленный обстрел Арменией гражданских объектов еще раз демонстрирует нежелание соблюдать основополагающие нормы международного права, а также взятые ей обязательства», — говорится в сообщении.

В Минобороны Армении ответили, что 10 и 11 октября Азербайджан продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам Нагорного Карабаха. Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян во время утренней пресс-конференции заявил, что ситуация в регионе относительно спокойная, сохраняется локальная перестрелка из мелкокалиберного оружия. Он отметил, что накануне режим прекращения огня также был нарушен.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. 9 октября стороны при участии России договорились о прекращении огня, однако уже на следующий день обвинили друг друга в его нарушении.