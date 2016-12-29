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Азербайджан заявил о гибели «армянских диверсантов» при попытке пересечь границу

Новости
16:05, 29 декабря
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При попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы были убиты несколько человек из «разведывательной группы армянских военных», говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. Ранее в Ереване обвинили азербайджанских военных в попытке пересечь границу. 

«29-го декабря утром при попытке нарушения азербайджано-армянской государственной границы разведгруппа Вооруженных Сил Армении попала в засаду подразделений Азербайджанской армии. В ходе вооруженного столкновения, противник понес большие потери в живой силе и вынужден был отступить», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. 

Министерство также заявило, что в результате сражения пропал без вести азербайджанский военнослужащий Гурбанов Чингиз Салман. 

Видимо, относительное затишье, которое наблюдается на линии фронта в последнее время, не устраивает Армению и поэтому противник периодически и целенаправленно осуществляет подобные провокации», — добавили в азербайджанском Минобороны, отметив, что если армянские вооруженные силы будут продолжать «подобные действия», то понесут «более тяжелые потери». 

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Ранее 29 декабря Минобороны Армении сообщило о гибели троих своих военнослужащих в ходе «диверсии Азербайджана» на участке около границ между странами. По сообщению армянской стороны, погиб также по крайней мере один азербайджанский военнослужащий. 

В Минобороны Армении заявили, что вооруженные силы «Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения» на территорию страны. При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз». 

Ситуация в нагорном Карабахе обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия, действующего с 1994 года. В том же месяцы стороны вновь договорились о введении режима прекращения огня. 

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