Кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» выкупила почти четверть акций «АвтоВАЗа»

Кипрская компания Renaissance Securities приобрела по открытой подписке более 24% акций АвтоВАЗа. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя, опубликованном Центром раскрытия корпоративной информации.

Renaissance Securities входит в число структур «Ренессанс Капитала», подконтрольного группе «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, говорится на официальном сайте компании. Источник РБК, близкий к акционерам «АвтоВАЗа», рассказал, что кипрская компания получила «почти блокирующий» пакет акций.

На сайте «АвтоВАЗа» сообщается, что акционеры автопроизводителя приобрели 1,654 миллиарда акций за 14,890 миллиарда рублей. По открытой подписке также было приобретено 1,250 миллиарда акций (24%) за 11,251 миллиарда рублей.

Основным акционером АвтоВАЗа остается компания Alliance Rostec Auto BV, доля которой сократилась до 64,6%. Renaissance Securities стала вторым по величине акционером автопроизводителя.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что открытая подписка является основным шагом по реализации общего плана рекапитализации, который позволит компании выплатить долги и финансировать перспективные проекты.