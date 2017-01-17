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Против автора стихов в поддержку Украины возбудили новое дело об экстремизме

Новости
17:13, 17 января
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В отношении бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева, осужденного ранее за публикацию в интернете своего стихотворения в поддержку Украины, возбуждено новое уголовное дело. Об этом «Новой газете» сообщил сам Бывшев.

«Сегодня в 11 утра в мою квартиру пришли трое сотрудников Центра противодействия экстремизму и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282 УК РФ „Возбуждение ненависти либо вражды“», — рассказал Бывшев.

Он пояснил, что обвинение связано с его стихотворением «На независимость Украины», которое Бывшев опубликовал 22 февраля 2015 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, сказал Бышев.

По словам обвиняемого, из предъявленных ему документов следует, что уголовное дело возбудили еще 30 сентября 2016 года, а обыск был санкционирован судьей Кромского районного суда Еленой Гудковой 20 декабря 2016 года. Следователи изъяли у Бывшева в качестве вещественных доказательств ноутбук и все носители.

В июле 2015 года Кромской районный суд признал Бывшева виновным в экстремизме за стихотворение под названием «Украинским патриотам», опубликованное в интернете в марте 2014 года. В нем он осудил присоединение Крыма к России.

После публикации стихотворения в местную газету «Заря» написали читатели, которых возмутило стихотворение. Редакция издания подала заявление в прокуратуру. Со стороны обвинения свидетелями выступали бывшие коллеги и ученики Бывшева. Его приговорили к 300 часам исправительных работ, на два года отстранили от должности и конфисковали компьютер.

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