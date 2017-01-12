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The Telegraph узнала о бегстве предполагаемого автора доклада о компромате на Трампа

Новости
19:10, 12 января
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Экс-сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого СМИ назвали автором доклада о «российском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом в графстве Суррей, пишет The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Стилу.

Стил покинул свой дом в графстве Суррей (Юго-Восточная Англия) незадолго до того, как The Wall Street Journal назвала его автором доклада. Изданию рассказали об этом осведомленные источники. Собеседник The Telegraph рассказал, что Стил опасается ответной реакции со стороны Москвы. Он также беспокоится о безопасности своей семьи, рассказал собеседник. 

Сосед Стила рассказал, что он уехал рано утром в среду, 11 января. Его жены и детей не было дома. Стил попросил соседа присматривать за его кошкой в течение нескольких дней. 

Издание BuzzFeed 11 января опубликовало 35-страничный документ, в котором говорилось, что российские спецслужбы «разрабатывали» Трампа на протяжении примерно пяти лет. По данным издания, за это время было собрано досье с компрометирующей информацией на Трампа. В частности, ФСБ прослушивала номер в отеле «Ритц Карлтон», который Трамп снимал во время приезда в Москву и куда он якобы приглашал проституток.

По данным BuzzFeed, информацию для доклада собирал бывший сотрудник британской разведки, а работу оплатили политические оппоненты Трампа в Республиканской и Демократической партиях.

Трамп раскритиковал публикацию BuzzFeed. Он написал в твиттере, что это «фейковые новости» и «тотальная охота на ведьм». В Кремле заявления о «российском досье» на Трампа также назвали «полной фальшивкой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не занимается сбором компромата.

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