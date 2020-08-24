Австрия объявила о высылке российского дипломата из-за подозрений в нарушении Венской конвенции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Австрии Клаудию Тюрчер.

По данным газеты Kronen Zeitung, дипломата подозревают в промышленном шпионаже. Он должен покинуть Австрию до 1 сентября.

Газета отмечает, что это первый случай высылки российского дипломата из Австрии.

Показания на него, по информации Kronen, дал сотрудник австрийской компании, работающей в сфере высоких технологий. Он заявил, что действовал под руководством дипломата, однако тот отказался давать показания в связи с иммунитетом.