Австрия объявила о высылке российского дипломата
Австрия объявила о высылке российского дипломата из-за подозрений в нарушении Венской конвенции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Австрии Клаудию Тюрчер.
По данным газеты Kronen Zeitung, дипломата подозревают в промышленном шпионаже. Он должен покинуть Австрию до 1 сентября.
Газета отмечает, что это первый случай высылки российского дипломата из Австрии.
Показания на него, по информации Kronen, дал сотрудник австрийской компании, работающей в сфере высоких технологий. Он заявил, что действовал под руководством дипломата, однако тот отказался давать показания в связи с иммунитетом.
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