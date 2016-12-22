Авиасообщение с Таджикистаном восстановили

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном восстановили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Авиационные власти Таджикистана согласовали полеты авиакомпании „Ямал“ из аэропорта „Жуковский“ в Душанбе и Худжанд», — заявили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что переговоры с Таджикистаном продолжатся в четверг, 22 декабря.

Накануне Россия заявила о приостановке авиасообщения с Таджикистаном из-за отказа его властей разрешить «Ямалу» полеты по маршрутам Худжанд — Жуковский и Душанбе — Жуковский.

Спор по этому поводу тянулся с осени. По мнению Таджикистана, появление нового аэропорта «Жуковский» могло привести к одностороннему росту числа российских перевозчиков на маршрутах между Москвой, Худжандом и Душанбе.

В Минтрансе в ответ на это отмечали, что упоминания о паритете в соглашении о воздушном сообщении с Таджикистаном нет. В министерстве добавили, что таджикские власти используют принцип «сколько летаем мы, столько и вы будете летать», «невзирая ни на какие имеющиеся договоренности». При этом, по данным Минтранса, в начале ноября Таджикистан согласовал назначение российских авиакомпаний на маршрутах Жуковский—Душанбе и Жуковский»—Худжанд.