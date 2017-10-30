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Авиакомпания Finnair начнет взвешивать пассажиров

30 октября, 20:47
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Финская авиакомпания Finnair с ноября начнет взвешивать пассажиров, сообщает агентство Yle. Взвешивание будет добровольным и анонимным. Вес пассажира будет известен только ему самому, а в общую базу он будет занесен анонимно.

Среднестатистический вес будут использовать при вычислениях, необходимых для расчета загруженности и сбалансированности самолетов.

«Летом и зимой вес отличается, потому что люди зимой надевают куртки, теплую обувь и одежду. Также различается ручная кладь деловых путешественников и туристов», — заявил директор по связям с общественностью Finnair Пайвит Талквист.

В настоящий момент Finnair пользуется данными Европейского агентства авиационной безопасности от 2009 года. Согласно этим данным, вес мужчины и его ручной клади в среднем составляет 88 кг, женщины – 70 кг, ребенка до 12 лет – 35 кг.

Finnair Oyj — крупнейшая авиакомпания Финляндии, базируется в аэропорту Хельсинки-Вантаа. По итогам 2016 года компания перевезла около 10,9 миллиона пассажиров.

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