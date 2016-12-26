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Спасатели нашли останки 80 жертв катастрофы Ту-154
«Интерфакс» назвал перегруз Ту-154 одной из версий авиакатастрофы
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«Интерфакс» назвал перегруз Ту-154 одной из версий авиакатастрофы

Новости
18:18, 26 декабря
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Одной из версий авиакатастрофы Ту-154 Минобороны над Черным морем стал перегруз самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Wikipedia

«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — сказал источник.

О том, что  самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту, рассказали очевидцы.

По словам источника агентства, приоритетной версией авиакатастрофы  стала техническая неисправность. 

«Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации», — сказал он.

Собеседник «Интерфакса» исключил версию о крушении самолета из-за некачественного топлива. Он отметил, что одновременно с Ту-154 Минобороны в аэропорту Сочи заправляли другие самолеты, которые совершили полеты без проблем. 

«Если бы дело было в некачественном топливе, то наверняка были бы рекламации от других кампаний, чьи самолеты заправились тем же топливом и не имели с этим проблем», — сказал он.

Расследование крушения Ту-154: основные версии и странная вспышка

Ту-154 Минобороны пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, после вылета из аэропорта Сочи в сирийскую Латакию. Вскоре его обломки нашли в акватории Черного моря.

На борту лайнера находились 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Спасатели нашли тела 13 погибших.

ФСБ рассматривает четыре основные версии авиакатастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо ошибка пилота. В ведомстве, так же, как и в Минтрансе, говорили, что теракт не считается приоритетной версией.

По данным Минобороны, обломки самолета разбросаны на расстоянии около 500 метров. На месте продолжается поисковая операция.

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