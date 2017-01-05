У стадиона в сирийской Латакии взорвался автомобиль

В городе Джебла в сирийской провинции Латакия у стадиона взорвался заминированный автомобиль, передает государственное агентство SANA. Шеф местной полиции сообщил, что ранены и убиты «множество мирных жителей».

Корреспондент агентства сообщил о троих убитых и 16 раненых, все они — гражданские. Телеканал RT со ссылкой на сирийское государственное телевидение передает, что погибли не менее 9 человек, еще 15 получили ранения.

В мае в Джебле и Тартусе, где расположена российская военно-морская база, произошла серия взрывов. Погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Тартусе теракты произошли впервые. В Латакии находится еще одна российская база — аэропорт «Хмеймим».