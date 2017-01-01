Эрдоган назвал стрельбу в Стамбуле попыткой дестабилизации ситуации в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попыткой дестабилизировать ситуацию в стране стрельбу в ночном клубе в Турции, сообщает Reuters. В результате нападения в новогоднюю ночь погибли 39 человек.

«Они пытаются устроить хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать ситуацию в нашей стране через нападения на мирных жителей. Мы сохраним хладнокровие, сплотившись и не позволив террористам устроить подобные атаки», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что власти продолжат борьбу с террористическими группировками и стоящими за ними силами. Действия будут направлены против экономических, политических и социальных атак.

Нападение произошло в стамбульском клубе Reina в ночь на воскресенье, 1 января. Вооруженный мужчина прошел в здание и открыл стрельбу. В клубе находились около 600 человек. В результате погибли 39 человек, еще около 70 пострадали.

Среди погибших оказались граждане и подданые 15 зарубежных стран — Саудовской Аравии, Ливии, Марокко, Ливана, сообщает Anadolu. В российском Генконсульстве сообщили, что среди погибших и пострадавших не было россиян.

При нападении пострадали двое граждан Азербайджана, сообщили в МИД страны. Они были госпитализированы, позже одного человека выписали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших. В телеграмме, направленной Эрдогану, он назвал случившееся «циничным преступлением». «Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — сказал Путин.

Власти Турции назвали нападение на клуб терактом. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. В городе усилили меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.