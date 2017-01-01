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Власти Турции сообщили об убийстве открывшего стрельбу в клубе Стамбула

Новости
05:13, 1 января
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Устроивший стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле убит, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей власти Турции.

Фото: Osman Orsal / Reuters

Стрельбу организовал один человек, он убит. Корреспондент The Guardian сообщил, что на месте происшествия стало меньше полицейских и сотрудников спасательных служб. Это говорит о том, что угрозы новой атаки нет, пишет издание.

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли 35 человек, еще около 40 получили ранения.

Российские дипломаты выясняют, могли ли быть среди пострадавших россияне.

«Мы пытаемся связаться с компетентными органами и выяснить всю необходимую информацию», — рассказали ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.

Позже сотрудник генконсульства в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что, по предварительной информации, россиян среди убитых и раненых не было.

Нападение в новогоднюю ночь произошло в стамбульском ночном клубе Reina, который находится на берегу пролива Босфор. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что у входа в клуб нападавший убил полицейского и прохожего, после чего вошел в здание и открыл стрельбу. Всего клубе находились около 600-800 человек. 

Власти Турции назвали произошедшее терактом.

Президент США Барак Обама распорядился оказать Турции необходимую помощь после происшествия, сообщает Reuters.

«Команда по национальной безопасности сообщила президенту о нападении в Стамбуле. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, и предложил оказать необходимую помощь властям Турции, а также потребовал, чтобы ему докладывали последнюю информацию», — рассказал представитель Белого дома Эрик Шульц.

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