Власти Турции сообщили об убийстве открывшего стрельбу в клубе Стамбула
Устроивший стрельбу в ночном клубе Reina в Стамбуле убит, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей власти Турции.
Стрельбу организовал один человек, он убит. Корреспондент The Guardian сообщил, что на месте происшествия стало меньше полицейских и сотрудников спасательных служб. Это говорит о том, что угрозы новой атаки нет, пишет издание.
По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли 35 человек, еще около 40 получили ранения.
Российские дипломаты выясняют, могли ли быть среди пострадавших россияне.
«Мы пытаемся связаться с компетентными органами и выяснить всю необходимую информацию», — рассказали ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.
Позже сотрудник генконсульства в разговоре с «Интерфаксом» сообщил, что, по предварительной информации, россиян среди убитых и раненых не было.
Нападение в новогоднюю ночь произошло в стамбульском ночном клубе Reina, который находится на берегу пролива Босфор. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что у входа в клуб нападавший убил полицейского и прохожего, после чего вошел в здание и открыл стрельбу. Всего клубе находились около 600-800 человек.
Власти Турции назвали произошедшее терактом.
Президент США Барак Обама распорядился оказать Турции необходимую помощь после происшествия, сообщает Reuters.
«Команда по национальной безопасности сообщила президенту о нападении в Стамбуле. Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем не повинных людей, и предложил оказать необходимую помощь властям Турции, а также потребовал, чтобы ему докладывали последнюю информацию», — рассказал представитель Белого дома Эрик Шульц.
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