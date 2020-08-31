Туроператоры рассказали о страхе россиян покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Российские турагентства заявили о практически полной остановке продажи туров на конец осени и зиму из-за слухов о повторном введении карантина после 20 сентября. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой участников рынка.

Они рассказали, что максимальная глубина продаж туров — один месяц. Представители индустрии считают, что такое решение туристов может быть связано с «фейковой информацией» о введении карантина 20 сентября, которые распространяются в мессенджерах и соцсетях.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил ассоциации, что динамика покупки туров станет противоположной в случае стабильной ситуации после 20 сентября. Туроператор TEZ Tour отмечает, что наибольшей популярностью на зимнее время сейчас пользуются туры в Санкт-Петербург.

«Бронирований практически нет не только на зиму, но и на осень. Да, есть единичные бронирования, но подавляющее большинство наших клиентов принимают решение о поездке в самый последний момент. С их точки зрения, так надежнее. Максимальная глубина сейчас — 10 дней, причем и по Турции и по России. И такая ситуация сохранится до тех пор, пока у нас у всех не появится хоть какая-то ясность», — отметил управляющий директор «Марселина Трэвел» Георгий Погосов.

По данным представителя ассоциации туроператоров России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны, при этом для половины из них важно соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. 20%, согласно опросу, не собираются путешествовать из-за психологического дискомфорта от пребывания в местах массового скопления людей.