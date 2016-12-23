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АСВ заподозрило Российский союз правообладателей в причастности к выводу денег из Мострансбанка
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АСВ заподозрило Российский союз правообладателей в причастности к выводу денег из Мострансбанка

Новости
06:12, 23 декабря
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Агентство страхования вкладов попросило провести проверку руководителей Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности, которых заподозрили в причастности к выводу около 1,84 миллиарда рублей из Мострансбанка, сообщает «Коммерсанта».

АСВ направило заявление в МВД заявление о совершении руководством Мострансбанка хищения и растраты средств в особо крупном размере.

Президентом Российского союза правообладателей является кинорежиссер Никита Михалков, а председателем правления — его сын Артем Михалковв.

По данным «Коммерсанта», АСВ подозревает, что деньги вкладчиков Мострансбанка были выведены через ООО «Проммо».

Аудиторы АСВ считают, что «в банке была разработана многоступенчатая система прикрытия хищений, целью которой являлась фальсификация отчетности кредитного учреждения перед Центробанком», пишет газета.

Во время аудита, проведенного агентством после отзыва у банка лицензии в мае, выяснилось, что долги «Проммо» по договорам временного безвозмездного пользования составляли более 1,84 миллиарда рублей. Причем в конце каждого отчетного периода в документах банка было показано «фиктивное погашение» этой задолженности.

Деньги для этого, как предполагают в АСВ, переводились на счета «Проммо» Российским авторским обществом, Всероссийской организацией интеллектуальной собственности и Российским союзом правообладателей, а каждый раз после отправки отчетности возвращались на счета этих организаций.

Их участие «в операции по сокрытию совершенного хищения» может свидетельствовать «о причастности их руководителей к данному преступлению», пишет газета со ссылкой на заявление АСВ. По предположениям АСВ, организатором схемы мог быть бывший председатель правления банка Сергей Захариков.

В Российском союзе правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности заявили, что имели расчетные счета в Мострансбанке, но его кредиторами не являлись. В организациях отметили, что ООО «Проммо» их контрагентом никогда не было.

Получить комментарии Российского авторского общества и Сергея Захарикова «Коммерсанту» не удалось.

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