Башар Асад подтвердил готовность к переговорам по Сирии в Астане

Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны пройти в январе. Об этом он заявил в интервью сирийскому агентству SANA.

«Конечно, мы готовы, и мы заявляли, что наша делегация готова к этой конференции, когда утвердят ее даты», — сказал Асад. Он добавил, что сирийские власти готовы вести переговоры «обо всем». Асад также заявил, что не знает, какие оппозиционные группировки будут участвовать в переговорах.

«Это будет реальная сирийская оппозиция? Когда я говорю реальная, это значит, что у нее есть корни в Сирии, а не в Саудовской Аравии, Франции или Британии. Оппозиция должна быть сирийской, чтобы обсуждать сирийские вопросы», — заявил он, добавив, что успех переговоров будет зависеть от оппозиционных группировок.

4 января МИД Турции заявил, что переговоры по регулированию сирийского конфликта пройдут в Астане 23 января. 9 и 10 января этот эксперты из России посетят Турцию для обсуждения подготовки переговоров.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин рассказал, что Россия обсудит возможность переговоров с Сирией, а Турция с — представителями вооруженной оппозиции. Тогда же сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев согласился провести переговоры в Астане после соответсвующего предложения глав России и Турции.