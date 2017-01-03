Ассанж заявил о попытках властей США представить Трампа нелегитимным президентом

Полная версия интервью с Ассанжем выйдет в эфир позднее во вторник, 3 января. По словам основателя WikiLeaks, попытки действующей администрации президента США обвинить Россию в причастности к проигрышу на выборах кандидата от демократов показывают их желание обесценить победу Трампа. «Они пытаются сказать, что Трамп не легитимный президент», — подчеркнул Ассанж.

Он добавил, что Россия не имеет отношения к публикации Wikileaks документов, украденных хакерами с серверов Демократической партии США, летом 2016 года. «Наш источник — это не государство», — отметил Ассанж.

США обвинили Россию в причастности к вмешательству в ход президентской кампании осенью 2016 года. Тогда издания со ссылкой на источники сообщали, что американская разведка уверена в причастности России и президента Владимира Путина к хакерским атакам на Демократическую партию США.

В конце декабря 2016 года США объявили о введении новых санкций в отношении шести граждан России и пяти российских ведомств, в том числе в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). В списке также оказались хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев. Помимо этого, власти США постановили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов вместе со своими семьями. В Кремле санкции США назвали «незаконными», однако президент России Владимир Путин отказался от введения аналогичных мер по отношению к американским дипломатам в России.