Президент Ирана отказался от встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН

По данным собеседника агентства, инициатором встречи выступил Трамп, однако Рухани отказался принимать в ней участие. Как рассказал источник Fars, французский президент Эммануэль Макрон пытался убедить Рухани встретиться с Трампом, но эти попытки провалились. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил информацию об отказе Рухани от переговоров, однако опроверг участие Макрона в попытках их организовать.

Трамп пригласил иранского лидера на встречу через день после своего выступления в Генассамблее ООН, в ходе которого он выступил с жесткой критикой Тегерана. Президент США назвал соглашение с Ираном «одним из худших... которые США когда-либо заключали». «Честно говоря, этот договор — позор для США», — отметил он.

«Ядерная сделка» с Ираном была заключена в 2015 году. По ее условиям Иран должен был пустить наблюдателей на свои ядерные объекты и разрешить вывоз большей части запасов обогащенного урана, используемого для производства ядерного оружия, за пределы страны. В обмен на это с него пообещали снять международные санкции. По данным Bloomberg, в год после заключения договора экспорт Ирана в страны ЕС вырос в четыре раза.

13 октября Трамп объявил о намерении пересмотреть ядерную сделку, а также заявил о вводе санкций против высокопоставленных офицеров элитного иранского Корпуса стражей исламской революции. Иран сообщил о рассмотрении возможности выхода из ядерного соглашения в случае попыток США снова ввести отмененные в 2015 году ограничения.