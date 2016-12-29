Асад сообщил Путину о готовности Сирии к прекращению огня

Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность соблюдать договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении.

Путин и Асад отметили, что переговоры в Асане по сирийскому мирному урегулированию станут «важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».

В четверг, 29 декабря, Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии. Он рассказал о подписании трех документов: о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров.

Министерство обороны сообщило, что к режиму перемирия присоединились семь группировок. Среди них «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Сувар аги-Шам» и другие. По данным Минобороны, всего в них входят более 50 тысяч человек.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что отряды, которые не поддержат режим прекращения огня в Сирии, приравняют к террористическим группировкам.