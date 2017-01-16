Артур Чилингаров уйдет из Госдумы

В ближайшее время из Госдумы уйдет третий с начала ее работы в сентябре депутат — известный исследователь Арктики единоросс Артур Чилингаров. Его место может занять соратник Сергея Чемезова Сергей Сокол. Об уходе Чилингарова из Госдумы Дождю рассказал его знакомый и подтвердили два собеседника в Госдуме

Сам Чилингаров прокомментировал Дождю эту информацию, сказав, что решения пока нет. «Есть определенная процедура. Идет документ, ищут, кто следующий по списку [получит мандат]. В общем, это целая процедура», — сказал он.

Чилингаров принял решение уходить из-за личных обстоятельств, утверждают собеседники Дождя. По их словам, в силу возраста и других причин ему непросто высиживать целый день на пленарных заседаниях. В прошлом году после того, как в сентябре была избрана Дума седьмого созыва, а ее спикером стал Вячеслав Володин, депутатам запретили голосовать по доверенности и обязали посещать все пленарные заседания. Не у всех парламентариев это решение вызвало восторг: кто-то просто не был к этому готов, а кому-то это действительно сложно в силу возраста или здоровья, рассуждает собеседник в нижней палате.

Чилингаров станет третьим депутатом, который покинет Думу седьмого созыва. Еще в октябре из Думы ушел генеральный конструктор «НПО „СПЛАВ“» Николай Макаровец. Он объяснял это решение тем, что сделал выбор в пользу своей прежней работы. Его место занял депутат брянской облдумы Валентин Суббот.

В ноябре Думу покинул один из богатейших депутатов Александр Скоробогатько. Согласно декларациям кандидатов, он занимал четвертое место в рейтинге депутатов с наивысшими доходами. Журнал Forbes оценивал его состояние в 2,3 миллиарда доллароd (40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов). На его место пришла сопредседатель краснодарского ОНФ Светлана Бессараб.

Место Чилингарова в Думе может занять предприниматель Сергей Сокол, говорит собеседник Дождя, близкий к руководству нижней палаты. По словам источника в «Единой России», прохождение Сокола в Думу активно поддерживала корпорация «Ростех», с которой тот давно связан. В начале 2000-х он был заместителем губернатора Красноярского края, в 2010-2011 годах был советником гендиректора Ростехнологий Сергея Чемезова, а в последнее время возглавлял совет директоров корпорации «Оборонпром», которая входит в состав «Ростеха».

На думских выборах Сокол занимал третье место в региональной группе «Единой России», которая объединяла Красноярский край, Тыву и Хакасию. Возглавлял группу Чилингаров, на втором месте шла Лариса Шойгу. По итогам выборов эта группа единороссов получила два места в Думе, поэтому Сокол мог лишь рассчитывать на то, что Чилингаров или Шойгу сдадут мандат.

Чилингаров неожиданно для большинства однопартийцев возглавил эту группу единороссов. Он не участвовал в праймериз, которые определяли предвыборный список партии. Решение о том, что он будет баллотироваться, было принято уже после праймериз, на предвыборном съезде. Тогда это объяснялось высоким авторитетом Чилингарова, который должен был помочь единороссам получить больше голосов на выборах. Чилингаров считается крупным ученым-океанологом, руководил антарктической станцией Беллинсгаузен, он — герой Советского Союза и России. После развала СССР он пять раз избирался в Госдуму. В 2011 году перешел в Совет Федерации, затем был советником-наставником губернатора Тульской области Владимира Груздева, уволенного в 2016 году.

Михаил Рубин, Елизавета Сурначева