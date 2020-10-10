Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Капан на юге Армении, написал пресс-секретарь армянского ведомства Арцрун Ованнисян. В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило , что армянская армия обстреливает территории Тертерского и Агдамского районов вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.

«Несколько минут назад нанесен ракетный удар по городу Капан. Есть погибшие и раненые», — написал Ованнисян. Позже он уточнил, что в ходе удара погиб один человек. Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны об обстреле, назвав его «очередной провокацией противника».

Армянская сторона назвала «дезинформацией» сообщения Минобороны Азербайджана об обстрелах в Тертерском и Агдамском районе, передает Sputnik Armenia.

Сообщение об ударах поступили после вступления в силу соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта, заключенному в ходе переговоров в Москве 9 октября. Армения и Азербайджан договорились прекратить огонь на территории непризнанного Нагорного Карабаха с 11:00 10 октября по московскому времени (12:00 по местному времени).

Переговоры прошли в закрытом формате при участии глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Встреча продолжалась более десяти часов.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и начали полномасштабные боевые действия.