Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 12:00 10 октября. Об этом объявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителями МИД обеих стран.

Фото: МИД России

Лавров сообщил, что Ереван и Баку согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.

Стороны также договорить приступить к «субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования». Армения и Азербайджан подтвердили «неизменность формата переговорного процесса».

Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова проходили в закрытом формате в Москве и продолжались более десяти часов. По их окончании к журналистам вышел только Лавров, который объявил о достигнутых договоренностях.

На консультацию в Москву руководителей МИД двух стран 8 октября пригласил Владимир Путин.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и начали полномасштабные боевые действия.