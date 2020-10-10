Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с 12:00 10 октября. Об этом объявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителями МИД обеих стран.
Лавров сообщил, что Ереван и Баку согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.
Стороны также договорить приступить к «субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования». Армения и Азербайджан подтвердили «неизменность формата переговорного процесса».
Переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова проходили в закрытом формате в Москве и продолжались более десяти часов. По их окончании к журналистам вышел только Лавров, который объявил о достигнутых договоренностях.
На консультацию в Москву руководителей МИД двух стран 8 октября пригласил Владимир Путин.
Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и начали полномасштабные боевые действия.
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