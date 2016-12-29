Прямой эфир
60,27
62,96
57,03
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
ВЦИОМ заявил о максимальном одобрении работы Путина за год
ТАСС сообщил о разрушении одного из черных ящиков Ту-154
Reuters узнало подробности новых санкций США против России
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Армения заявила о гибели троих военнослужащих при «диверсии Азербайджана»

Новости
12:03, 29 декабря
172
0
Поделиться

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли в результате «диверсии Азербайджана» на участке около государственной границы. Об этом сообщает News.AM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий — его тело находится «на армянской стороне», передает «Интерфакс».

Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы «Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения». Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз», отмечает «Интерфакс». По данным азербайджанского министерства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории «оккупированных земель».

Смотрите также: История столкновений в Нагорном Карабахе за минуту

Ситуация в нагорном Карабахе обострилась в апреле 2016 года, когда обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия, действующего с 1994 года. В том же месяцы стороны вновь договорились о введении режима прекращения огня. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2