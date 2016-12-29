Армения заявила о гибели троих военнослужащих при «диверсии Азербайджана»

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли в результате «диверсии Азербайджана» на участке около государственной границы. Об этом сообщает News.AM со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

По Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий — его тело находится «на армянской стороне», передает «Интерфакс».

Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы «Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения». Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.

При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз», отмечает «Интерфакс». По данным азербайджанского министерства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории «оккупированных земель».

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Ситуация в нагорном Карабахе обострилась в апреле 2016 года, когда обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия, действующего с 1994 года. В том же месяцы стороны вновь договорились о введении режима прекращения огня.