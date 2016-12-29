Армения заявила о гибели троих военнослужащих при «диверсии Азербайджана»
По Ованнисяна, одним из погибших был офицер. Двое других погибших были солдатами срочной службы. Также министр отметил, что погиб по крайней мере один азербайджанский военнослужащий — его тело находится «на армянской стороне», передает «Интерфакс».
Ованнисян рассказал, что утром 29 декабря около села Чинари Тавушской области Армении вооруженные силы «Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения». Военные Армении в ответ открыли огонь из снайперских винтовок и гранатометов.
При этом в Минобороны Азербайджана заявили, что «формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз», отмечает «Интерфакс». По данным азербайджанского министерства, обстрел проводился и с территории Армении, и с территории «оккупированных земель».
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Ситуация в нагорном Карабахе обострилась в апреле 2016 года, когда обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия, действующего с 1994 года. В том же месяцы стороны вновь договорились о введении режима прекращения огня.