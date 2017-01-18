Осужденного за убийство в Чечне бывшего лейтенанта МВД освободили по УДО

Бывший лейтенант внутренних войск МВД России Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийства в Чечне, вышел на свободу условно-досрочно. Ходатайство об УДО удовлетворил Борский городской суд Нижегородской области, передает «Интерфакс».

Как рассказал агентству глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев, ходатайство подали в суд 11 ноября 2016 года. Его рассмотрели 5 декабря, а 16 декабря оно вступило в законную силу.

Приговор по делу Аракчеева суд вынес в декабре 2007 года. Он и старший лейтенант внутренних войск МВД Евгений Худяков были признаны виновными в убийстве трех мирных жителей Чечни в 2003 году. Худякова приговорили к 17 годам заключения, Аракчеева — к 15 годам колонии строгого режима. Они оба были лишены всех воинских званий и государственных наград.

До этого коллегия присяжных дважды выносила Аракчееву и Худякову оправдательный приговор. Однако его отменяла Военная коллегия Верховного суда России и направляла дело Аракчеева и Худякова на повторное рассмотрение.

В августе 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд реабилитировал Аракчеева по двум статьям — разбой (162 УК РФ) и превышение должностных полномочий (286 УК РФ).