Apple впервые c 2012 года не показала новый iPhone на сентябрьской презентации
Apple впервые с 2012 года не показала новую модель iPhone на ежегодной презентации. В этот раз компания решила сосредоточиться на двух продуктах: Apple Watch и iPad, сообщил генеральный директор Тим Кук.
На презентации показали новые Apple Watch Series 6 и iPad Air.
До этого Apple представляла новые модели iPhone каждый год с 2007 года.
Ранее Bloomberg сообщал, что компания разрабатывает четыре новых модели iPhone, внешне похожих на SE. Из-за недостатка деталей в связи с пандемией они должны были выйти в продажу только через месяц после презентации.
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