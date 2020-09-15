Apple впервые c 2012 года не показала новый iPhone на сентябрьской презентации

Apple впервые с 2012 года не показала новую модель iPhone на ежегодной презентации . В этот раз компания решила сосредоточиться на двух продуктах: Apple Watch и iPad, сообщил генеральный директор Тим Кук.

На презентации показали новые Apple Watch Series 6 и iPad Air.

До этого Apple представляла новые модели iPhone каждый год с 2007 года.

Ранее Bloomberg сообщал, что компания разрабатывает четыре новых модели iPhone, внешне похожих на SE. Из-за недостатка деталей в связи с пандемией они должны были выйти в продажу только через месяц после презентации.