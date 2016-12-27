Футбольный клуб «Анжи» объявил о продаже ведущих игроков

Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) будет вынужден продать своих ведущих игроков. Одной из причин стали финансовые проблемы, сообщается на официальном сайте клуба.

«Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК „Анжи“ в другие клубы», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что некоторые другие спортивные клубы сейчас тоже испытывают финансовые и иные трудности.

В середине ноября защитник футбольной команды «Томь» Виталий Дьяков рассказал, что руководство клуба более пяти месяцев задерживает зарплаты футболистам. По его словам, коллектив «Томи» обратился к губернатору Томской области с просьбой разобраться в ситуации.

«Анжи» в нынешнем сезоне идет на 11 месте в турнирной таблице российского чемпионата с 20 очками после 17 матчей.