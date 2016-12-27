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Футбольный клуб «Анжи» объявил о продаже ведущих игроков

Новости
19:47, 27 декабря
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Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) будет вынужден продать своих ведущих игроков. Одной из причин стали финансовые проблемы, сообщается на официальном сайте клуба.

«Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК „Анжи“ в другие клубы», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что некоторые другие спортивные клубы сейчас тоже испытывают финансовые и иные трудности.

В середине ноября защитник футбольной команды «Томь» Виталий Дьяков рассказал, что руководство клуба более пяти месяцев задерживает зарплаты футболистам. По его словам, коллектив «Томи» обратился к губернатору Томской области с просьбой разобраться в ситуации.

«Анжи» в нынешнем сезоне идет на 11 месте в турнирной таблице российского чемпионата с 20 очками после 17 матчей.

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