Антифашист Алексей Сутуга умер в больнице после уличной драки

Анархист и антифашист Алексей Сутуга, известный под прозвищем Сократ, умер в московском НИИ им. Склифосовского после уличной драки, сообщило движение «Автономное действие» со ссылкой на его друзей.

Фото: Валерия Алтарева / «Медиазона»

Фигурант «болотного дела», анархист Алексей Полихович в фейсбуке писал, что 23 августа Сутуга попал в реанимацию после «бытового конфликта» в магазине. По его словам, анархиста сильно избили четыре человека, он получил сильные травмы головы и впал в кому.

26 августа суд арестовал четверых нападавших, пишет «Медиазона». Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц, вины задержанные не признают.

Алексей Сутуга родился в Иркутске и был активным участником анархистского и антифашистского движения, участвовал в панк-проектах и спектаклях Театра.doc. В 2014 году его приговорили к 3 годам колонии — по версии следствия, он инициировал драку с неонацистами в кафе «Сбарро». Мемориал признал Сутугу политзаключенным, обратив внимание на несостыковки и возможно сфальсифицированные материалы в деле.