Ансамбль имени Александрова объявил новый набор

Академический ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова проведет прослушивания и просмотр претендентов на должности солистов и артистов хора и балета. Об этом сообщается на сайте ансамбля.

Собеседования и прослушивания будут проводиться ежедневно с 16 по 25 января в Москве.

«К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.

Участники ансамбля имени Александрова находились на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Они летели в Сирию, чтобы концертом поздравить российских военнослужащих с Новым годом.

По информации ФСБ, среди основных версий крушения рассматриваются ошибка пилотирования, некачественное топливо, техническая неисправность самолета и попадание в двигатель постороннего предмета. В Минтрансе приоритетными версиями назвали техническую неисправность самолета и ошибку пилота.