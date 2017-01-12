Прокуратура назвала забор и мины вокруг дачи генерала ФСБ защитой от диких животных

Забор и мины вокруг дачи генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козикова предназначаются «для воспрепятствования выхода диких животных» из леса к населенным пунктам и дорогам. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре, отвечая на жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Цитаты из текста ответа приводятся в канале юристов фонда в мессенджере Telegram.

В октябре 2016 года ФБК нашел дачу генерала ФСБ Николая Козика в приграничной зоне России и Финляндии. Она, как сообщили в фонде, находится в зоне инженерно-технических сооружений — по закону строительство там запрещено. Юристы фонда подали соответствующую жалобу в Главную военную прокуратуру.

В ответе прокуратуры указывается, что забор, по периметру которого встречаются таблички, предупреждающие о минах, не используется «в качестве инженерно-технического сооружения», а дача расположена на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. «Решение о переводе земель в указанную категорию принято правительством Ленинградской области», — сообщили в прокуратуре. При этом законность такого решения властей проверит местная прокуратура — туда передали копию жалобы ФБК.

Согласно российскому законодательству, государственная граница России состоит из пограничной зоны (от пяти до 30 километров) и зоны инженерно-технических сооружений (два-три километра от границы). В пограничной зоне разрешается находиться местным жителям, а также всем, кто имеет специальный пропуск. Во второй зоне находиться строго запрещено. Проникновение туда приравнивается к незаконному пересечению госграницы (статья 322 УК РФ).