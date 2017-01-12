Прямой эфир
59,34
63,25
56,10
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал запрет на вещание Дождя на Украине
Власти Петербурга передадут РПЦ еще один собор
Минтруд заявил об отсутствии регионов с зарплатой ниже МРОТ
В Госдуме заявили о возможном сокращении финансирования Совета Европы

Прокуратура назвала забор и мины вокруг дачи генерала ФСБ защитой от диких животных

Новости
19:37, 12 января
1 788
5
Поделиться

Забор и мины вокруг дачи генерала Пограничной службы ФСБ Николая Козикова предназначаются «для воспрепятствования выхода диких животных» из леса к населенным пунктам и дорогам. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре, отвечая на жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Цитаты из текста ответа приводятся в канале юристов фонда в мессенджере Telegram.

Скриншот забора у дачи генерала ФСБ с Google Earth

В октябре 2016 года ФБК нашел дачу генерала ФСБ Николая Козика в приграничной зоне России и Финляндии. Она, как сообщили в фонде, находится в зоне инженерно-технических сооружений — по закону строительство там запрещено. Юристы фонда подали соответствующую жалобу в Главную военную прокуратуру.

В ответе прокуратуры указывается, что забор, по периметру которого встречаются таблички, предупреждающие о минах, не используется «в качестве инженерно-технического сооружения», а дача расположена на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. «Решение о переводе земель в указанную категорию принято правительством Ленинградской области», — сообщили в прокуратуре. При этом законность такого решения властей проверит местная прокуратура — туда передали копию жалобы ФБК.

Согласно российскому законодательству, государственная граница России состоит из пограничной зоны (от пяти до 30 километров) и зоны инженерно-технических сооружений (два-три километра от границы). В пограничной зоне разрешается находиться местным жителям, а также всем, кто имеет специальный пропуск. Во второй зоне находиться строго запрещено. Проникновение туда приравнивается к незаконному пересечению госграницы (статья 322 УК РФ).

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2