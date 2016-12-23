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На юго-востоке Москвы загорелся ангар
На Перовском шоссе в Москве загорелся ангар. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров, сообщает столичное управление МЧС.
Пожар произошел по адресу Перовское шоссе, 10. На месте происшествия пожарные выяснили, что загорелось помещение ангарного типа.
Информации о пострадавших при пожаре нет, сообщили в МЧС. По предварительным данным, на крыше здания находятся два человека. Четыре человека спасли, сообщили в МЧС. Другие подробности о находящихся в ангаре или рядом не сообщили.
Пожар происходит на территории промзоны.
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