Аналитики «Сколково» подсчитали число миллионеров в российских регионах

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» проанализировали число долларовых миллионеров в российских регионах. Более трети миллионеров приходится на Москву и Петербург. Результаты исследования приводит РБК.

В «Сколково» использовали оценку финансового конгломерата Credit Suisse, который насчитал 297 тысяч долларовых миллионеров в России. Для оценки распределения миллионеров по регионам аналитики использовали косвенный признак — число стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам.

Кроме владения дорогими автомобилями авторы исследования считали показателем богатства владение жильем дороже 10 миллионов рублей.

Более трети миллионеров в России приходится на Москву и область, а также Петербург и Ленинградскую область. В Москве и области живут более 100 тысяч долларовых миллионеров, в Петербурге и области — 28 тысяч. На третьем месте оказался Краснодарский край с 12 тысячами миллионеров.

Эксперты «Сколково» также проанализировали охват услуг private banking в регионах. Там, где показатель был низким при высоком числе люксовых автомобилей, миллионеры, по мнению авторов исследования, «предпочитают не показывать свои личные капиталы банкам», а состояния держат в бизнесе, наличных или других регионах. Больше всего «скрытого богатства» исследователи обнаружили в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье. В Ставропольском крае на одного клиента private banking приходится свыше 50 дорогих автомобилей, отмечают аналитики.

В июне аналитики Credit Suisse сообщили, что число долларовых миллионеров в России в 2020 году снизилось на 44 тысячи — с 313 тысяч до 269 тысяч человек.

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