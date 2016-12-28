Anadolu сообщило о плане Турции и России предложить перемирие в Сирии

Россия и Турция согласовали план перемирия на всей территории Сирии, он будет представлен сторонам конфликта в стране. Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на неназванные источники.

По информации агентства, вслед за договоренностью о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуацией населения, Анкара и Москва пришли к соглашению по вопросу плана, который предполагает распространить режим перемирия на всей территории Сирии.

Предполагается, что договоренности охватят все районы, где происходят бои между оппозиционными группировками и силам президента Сирии Башара Асада. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00:00 29 декабря, пишет агентство.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации, отмечается в сообщении.

Anadolu отмечает, что в случае успеха договоренности о режиме прекращения огня, Асад и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта. Турция и Россия выступят гарантами процесса.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия, Иран и Турция готовы стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозиции.

«Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного перемещения гражданского населения по территории Сирии. Выражаем готовность способствовать выработке готовящегося соглашения, переговоры о котором ведутся между правительством Сирии и оппозицией, и стать его гарантами», — заявил Лавров.