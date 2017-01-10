Американские сенаторы представили законопроект о новых санкциях против России из-за кибератак

Группа американских сенаторов, среди которых Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России из-за кибератак. Соответствующее заявление сенаторы сделали на пресс-конференции.

Санкции, которые предлагают ввести сенаторы, направлены против лиц, которые ответственны за кибератаки.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пояснительные материалы к законопроекту, авторы документа считают нужным ввести санкции за сотрудничество с «российским оборонным и разведывательным сектором», включая ФСБ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Ранее Reuters сообщало, что сенаторы предлагают запретить получение виз и заморозить активы тех, кто «участвует в значимых мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов», а также содействует этому. Кроме того, сенаторы надеются на более жесткий ответ на присоединение Крыма и «развязывание гражданской войны» сирийским президентом Башаром Асадом.

Документ также предусматривает, что США никогда не признают присоединение Крыма к России и независимость Абхазии и Южной Осетии, пишет The Washington Post.

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства.

Кроме того, США обнародовали результаты расследования хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. В документе упоминаются кибератаки на США летом 2015 года и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру.