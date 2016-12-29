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Amazon рассказал о планах использовать дирижабли и дроны для доставки грузов

Новости
15:15, 29 декабря
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Крупнейший онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве воздушных складов и дроны для доставки грузов. Компания уже подала заявку на регистрацию соответствующего патента.

Главное преимущество дирижаблей перед наземными складами — их мобильность. Как отметили в Amazon, их можно будет перемещать в районах с высоким спросом на товары. Например, во время футбольного матча можно разместить дирижабль с атрибутикой и едой рядом со стадионом.

Помимо этого, в Amazon подчеркнули, что доставка грузов с дирижаблей гораздо более оперативна по сравнению с традиционными методами, а при доставке беспилотниками покупатель получает свой заказ в течение несколько минут после его оформления.

Дроны для доставки грузов Amazon может использовать с марта 2015 года, когда компания получила соответствующее разрешение Федерального агентства гражданской авиации США. В конце 2013 года Amazon сообщил о начале разработке беспилотников для доставки грузов.

В середине декабря компания опубликовала видео, демонстрирующее загрузку в беспилотник заказанного товара, старт устройства с подвижной платформы, полет и выгрузку покупки. Первым клиентом сервиса стал житель сельской местности вблизи британского Кембриджа, заказ состоял из пакета попкорна и миниатюрной телевизионной приставки. Обслуживание заказа заняло 13 минут.

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