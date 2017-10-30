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Минздрав не согласовал поправки об интернет-торговле алкоголем

30 октября, 04:57
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Минздрав не согласовал законопроект о начале продажи алкоголя в интернете с 1 января 2018 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв замминистра здравоохранения Дмитрия Костенникова.

По мнению Минздрава, при интернет-покупках у продавца алкоголя не будет возможности потребовать у покупателя удостоверение личности, что может привести к покупке спиртных напитков несовершеннолетними. В отзыве также говорится, что разработанный Минфином план противоречит политике по снижению употребления в России алкоголя.
«Учитывая изложенное, Минздрав не может согласовать представленный законопроект», — заключают в министерстве.

Это означает, что концепцию законопроекта придется изменить, отмечают «Известия». Скорее всего, документ будет доработан, но его вряд ли успеют рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы. В своем законопроекте Минфин предлагал поэтапно легализовать интернет-торговлю спиртным. С января 2018 года таким образом планировали разрешить продавать пиво, марочные вина и медовуху, а с января 2019 года — крепкие напитки.

Здесь и сейчас.
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