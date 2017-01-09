Житель Перми убил продавщицу за отказ продать ему алкоголь ночью

В Мотовилихинском районе города Перми мужчина до смерти избил продавщицу, которая отказалась продавать ему ночью алкоголь из-за действующего запрета. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Очевидцы преступления задержали 29-летнего мужчину на месте и передали его прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В России действует запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 утра. Алкогольную продукцию в это время можно купить в барах, кафе и ресторанах, а также в магазинах беспошлинной торговли.