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В Оренбургской области несколько жителей отравились суррогатным алкоголем

Новости
16:01, 25 декабря
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Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Один из отравившихся умер в больнице.

В правительстве пояснили, что в числе напитков, ставших причиной отравления — «контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека».

«Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — уточнили в пресс-службе, добавив, что все случаи отравления произошли в конце этой недели.

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Ранее в Иркутске 75 человек умерли в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник». Жидкость, как указывалось на этикетке, содержала этиловый спирт, а на самом деле там содержался метиловый.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовой гибели людей от отравления, были задержаны 19 человек. Дело было возбуждено по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». 

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