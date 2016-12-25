В Оренбургской области несколько жителей отравились суррогатным алкоголем

Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Один из отравившихся умер в больнице.

В правительстве пояснили, что в числе напитков, ставших причиной отравления — «контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека».

«Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», — уточнили в пресс-службе, добавив, что все случаи отравления произошли в конце этой недели.

Ранее в Иркутске 75 человек умерли в результате отравления концентратом для ванн «Боярышник». Жидкость, как указывалось на этикетке, содержала этиловый спирт, а на самом деле там содержался метиловый.

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту массовой гибели людей от отравления, были задержаны 19 человек. Дело было возбуждено по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».