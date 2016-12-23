В Москве запретят продажу алкоголя в местах новогодних гуляний

В Москве в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу алкоголя в течение всех новогодних праздников. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Под запрет попадут и крепкие, и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво. Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий запретят продажу прохладительных напитков в стеклянной таре.

Правила продажи должны также изменить предприниматели, чьи магазины находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в частности, площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских елок и рядом с городскими парками.

«Ограничительные меры необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий», — заявил глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Ранее сообщалось, что московская полиция будет блокировать грузовиками подъезды к местам проведения массовых гуляний в связи с терактами с использованием грузовиков во Франции и Германии.