AliExpress запустит в России экспресс-доставку продуктов

Фото: Агентство «Москва»

Сейчас AliExpress уже торгует продовольственными товарами на площадке Tmall. Их доставляют за два дня, а большая часть ассортимента — это продукты с длительным сроком хранения. Новый сервис «Есть!» обещает доставить покупки за 15-30 минут.

Кроме продуктов, в разделе «Есть!» внутри основного приложения AliExpress появятся корма для животных, средства для дома и гигиены и другие товары повседневного спроса — всего около 2,5 тысячи позиций. Для начала в сервисе присутствует только та продукция, с которой уже работает «Самокат».

Сервис запустится пока только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Доставят продукты курьеры «Самоката».