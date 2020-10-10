Алиев: Азербайджан в конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха пойдет до конца «в любом случае»

Политическое перемирие вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) будет прочным тогда, когда Армения признает принадлежность этой территории Азербайджану. Об этом в интервью РБК рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Армения должна смириться с тем, что «она [эти территории — прим. Дождь] больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отбивать это военным путем», — сказал Алиев. «Мы идем до конца. Мы не остановились. <...> Наша цель остается неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания», — добавил он.

Начало стадии политического урегулирования, по мнению Алиева, «обеспечит, что [Азербайджан - прим. Дождь] дойдет до конца» и получит то, что «по праву принадлежит».

Обострение конфликта в НКР началось 27 сентября после обстрела ее столицы Степанакерт. Тогда Армения и Азербаджайн обвинили друг друга в провокации. Бои длились 13 дней. По итогам переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в НКР с 12:00 10 октября, но уже обвинили друг друга в нарушении этого режима.

Фото: kremlin.ru