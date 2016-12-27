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«Альфа-банк» вошел в число акционеров ВТБ
В число миноритарных акционеров ВТБ вошел «Альфа-банк», об этом сообщается в документах ВТБ.
На 23 декабря 2016 года «Альфа-банку» принадлежит 1,04% акций госбанка. Помимо этого, в числе акционеров ВТБ появился банк «Санкт-Петербург» — его доля составляет 1,26%. В документах также указывается, что доля Россельхозбанка в ВТБ сократилась с 2,73% до 1,41%. Также сократилась и общая доля других миноритариев — с 29,77% до 28,17%.
Крупнейшим акционером ВТБ остается Росимущество с долей 60,93%. Также среди акционеров российского госбанка есть азербайджанский нефтяной фонд (2,95% акций) и швейцарский Credit Suisse (2,36%).
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