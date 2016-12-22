Сирийские власти объявили о полном выходе боевиков из Алеппо

Главное командование вооруженных сил Сирии заявило, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, передает Sana со ссылкой на военное руководство страны.

«Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо после его освобождения от террористов», — говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что освобождение Алеппо является важным стратегическим поворотом в борьбе с терроризмом и наносит сокрушительный удар по сторонникам террористической организации.

Накануне сирийское информационное агентство сообщило о начале эвакуации последней группы террористов и членов их семей из восточных кварталов города Алеппо.

13 декабря Россия объявила о переходе Алеппо под контроль сирийского правительства. Через несколько дней началась эвакуация боевиков из города, однако была временно приостановлена после того, как боевики нарушили договоренности.

Активные бои за Алеппо велись в течение последних нескольких месяцев при поддержке российской авиации. Западные страны обвиняли Москву в том, что в ходе бомбардировок страдают объекты социальной инфрастркутуры города, а также гибнут мирные жители и представители так называемой умеренной оппозицией. Российские власти эти обвинения отвергали, утверждая, что все удары наносятся только по позициям боевиков.