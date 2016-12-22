Прямой эфир
60,96
63,60
54,90
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами
Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесли из России
СК возбудил уголовное дело после взрыва у метро «Коломенская»
Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома

Сирийские власти объявили о полном выходе боевиков из Алеппо

Новости
21:53, 22 декабря
279
0
Поделиться

Главное командование вооруженных сил Сирии заявило, что Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, передает Sana со ссылкой на военное руководство страны. 

«Главное командование армии и вооруженных сил объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо после его освобождения от террористов», — говорится в заявлении. 

В нем также подчеркивается, что освобождение Алеппо является важным стратегическим поворотом в борьбе с терроризмом и наносит сокрушительный удар по сторонникам террористической организации.

Накануне сирийское информационное агентство сообщило о начале эвакуации последней группы террористов и членов их семей из восточных кварталов города Алеппо.

13 декабря Россия объявила о переходе Алеппо под контроль сирийского правительства. Через несколько дней началась эвакуация боевиков из города, однако была временно приостановлена после того, как боевики нарушили договоренности.

Активные бои за Алеппо велись в течение последних нескольких месяцев при поддержке российской авиации. Западные страны обвиняли Москву в том, что в ходе бомбардировок страдают объекты социальной инфрастркутуры города, а также гибнут мирные жители и представители так называемой умеренной оппозицией. Российские власти эти обвинения отвергали, утверждая, что все удары наносятся только по позициям боевиков. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2