Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию. Его доставят на лечение в берлинскую клинику

Политика Алексея Навального вывезли из омской больницы и отправили на самолете на лечение в Берлин. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Примерно в 6 утра по по местному времени (03:00 мск) Навального погрузили в реанимобиль и доставили в омский аэропорт к самолету Bombardier Challenger 604. Оппозиционера отвезут в немецкую клинику «Шарите».

Вместе с ним на борту его жена Юлия Навальная.

Видео, как Навального погрузили в реанимобиль, машина отправилась в аэропорт pic.twitter.com/dpY4K8Gfib — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 21, 2020

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске в бессознательном состоянии. Ему стало плохо в самолете из Томска в Москву, лайнер совершил аварийную посадку. С тех пор он находится в коме. Соратники политика считают, что его могли отравить. Врачи омской больницы исключили эту версию.

Жена Навального и ФБК требовали от врачей разрешить перевозку Навального на лечение за границу, но почти двое суток им отказывали в этом, объясняя нестабильным состоянием пациента. По версии омских врачей, Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Его врач Анастасия Васильева заявила, что «это состояние, а не диагноз», так как «нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний».

Навального доставит в Берлин организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставляла туда участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.