Новости
20:01
Правозащитники и журналисты призвали власти обратить внимание на слова Даудова о главреде «Кавказского узла»
19:32
Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе обвинили Twitter в пособничестве ИГ
18:34
Росстат назвал наиболее подорожавшие в 2016 году продукты
18:21
СМИ узнали детали новых санкций США против России
18:12
СК назвал три возможные причины выезда самолета за пределы ВПП в Калининграде
17:51
Власти Москвы проложат велодорожки на недавно благоустроенных улицах
17:44
В Ростове избили левого активиста после анонимной угрозы «убрать» его
17:42
Лев Рубинштейн вышел из состава Русского ПЕН-центра после исключения Сергея Пархоменко
В банке в штате Алабама несколько человек взяли в заложники
Неизвестный взял в заложники несколько человек в банке в городе Таскалуса (штат Алабама). Об этом сообщает издание Al.
По информации издания, 08:30 по местному времени в здание банка Alabama Credit Union, который был закрыт, вошел вооруженный мужчина. Он взял в заложники находившихся там сотрудников. Полиция пытается установить, сколько человек находится в заложниках.
Мотивы мужчины неизвестны, однако в местной полиции сообщили, что произошедшее не похоже на обычное ограбление.
Ближайший кампус университета Алабамы закрыт в связи с произошедшим.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.