В банке в штате Алабама несколько человек взяли в заложники

Неизвестный взял в заложники несколько человек в банке в городе Таскалуса (штат Алабама). Об этом сообщает издание Al.

По информации издания, 08:30 по местному времени в здание банка Alabama Credit Union, который был закрыт, вошел вооруженный мужчина. Он взял в заложники находившихся там сотрудников. Полиция пытается установить, сколько человек находится в заложниках.

Мотивы мужчины неизвестны, однако в местной полиции сообщили, что произошедшее не похоже на обычное ограбление.

Ближайший кампус университета Алабамы закрыт в связи с произошедшим.