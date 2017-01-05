Доклад американской разведки о кибератаках вызвал распродажу российских акций

Биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали нести потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях после заявления Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы американского президента, пишет MarketWatch.

По данным издания, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%. За 5 января фонд продал 5,6 миллиона акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 миллиона акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер 5 января заявил, что на следующей неделе будет опубликован доклад, раскрывающий причины, по которым президент России Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы.

По данным американской разведки, Кремль приказал взломать аккаунты электронной почты представителей Демократической партии США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что США введут новые санкции против России в связи с хакерскими атаками.

В конце декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в выборы американского презиента. Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконными новые санкции из-за хакерских атак. Он также добавил, что обвинения в адрес российской стороны являются беспочвенными.