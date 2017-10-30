Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

Актер Кевин Спейси, известный своими ролями в фильме «Красота по-американски» и сериале «Карточный домик», совершил каминг-аут. Об этом он написал в твиттере.

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«В жизни у меня были отношения с мужчинами и женщинами. Я любил, и у меня были романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне переосмыслить мою жизнь», — написал Спейси.

Он также извинился перед актером Энтони Рэппом, известным по роли в сериале Star Trek, который ранее обвинил Спейси в домогательствах. Рэппу, по его словам, на тот момент было 14 лет.

Спейси написал, что его ужаснули слова Рэппа, однако он «искренне не помнит встречи, которая состоялась более 30 лет назад». «Но если я вел себя так, как он написал, я должен искренне извиниться перед ним за абсолютно неприемлемое пьяное поведение. Я глубоко сожалею о чувствах, которые из-за этого преследовали его все эти годы», — написал Спейси.

58-летний Спейси — лауреат премии «Оскар» за главную роль в фильме «Красота по-американски». С 2013 года играет в сериале «Карточный домик», где исполняет главную роль политика Фрэнка Андервуда.