Прямой эфир
60,96
63,60
54,74
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
В Совете Федерации ответили на слова Трампа о расширении ядерного потенциала США
В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами
Этап Кубка мира по конькобежному спорту перенесли из России
Трамп назвал имя будущего пресс-секретаря Белого дома

Аксенов рассказал о покупке санаториев в Крыму иностранцами

Новости
03:46, 23 декабря
309
1
Поделиться

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» рассказал о покупке нескольких санаториев на полуострове иностранцами.

«Есть покупатели-иностранцы, которые приобрели ряд объектов на берегу Черного моря — бывшие санатории, бывшие здравницы. Хотят вкладывать достаточно приличные деньги в (их) развитие», — сказал он.

Он отметил, что не будет раскрывать детали сделки, «чтобы не помешать этим людям работать у себя на родине». По его словам, также «есть конкретные люди, конкретные предприниматели», которые хотят возобновить авиарейсы из Крыма в страны Черноморского бассейна и интересуются портовой инфраструктурой.

В 2014 году США и Евросоюз ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Европейские санкции, в частности, запрещают финансирование компаний на полуострове и покупку там собственности, а также инвестиции в инфраструктуру полуострова. США запретили импорт и экспорт товаров, услуг и технологий, а также инвестиции американских юридических лиц в Крым.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
Как Украина и Крым продолжат бороться за «золото скифов»
Директор музея Кремля назвала обоснованным решение передать «скифское золото» Украине
Серые схемы Крыма: как власти полуострова обходят санкции
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2