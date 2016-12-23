Аксенов рассказал о покупке санаториев в Крыму иностранцами

«Есть покупатели-иностранцы, которые приобрели ряд объектов на берегу Черного моря — бывшие санатории, бывшие здравницы. Хотят вкладывать достаточно приличные деньги в (их) развитие», — сказал он.

Он отметил, что не будет раскрывать детали сделки, «чтобы не помешать этим людям работать у себя на родине». По его словам, также «есть конкретные люди, конкретные предприниматели», которые хотят возобновить авиарейсы из Крыма в страны Черноморского бассейна и интересуются портовой инфраструктурой.

В 2014 году США и Евросоюз ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и ситуации на Украине. Европейские санкции, в частности, запрещают финансирование компаний на полуострове и покупку там собственности, а также инвестиции в инфраструктуру полуострова. США запретили импорт и экспорт товаров, услуг и технологий, а также инвестиции американских юридических лиц в Крым.