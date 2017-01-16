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Летевший в Уфу самолет вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пилота

Новости
21:38, 16 января
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Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Уфу, вернулся из-за ухудшения самочувствия пилота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет А320 вылетел в Уфу из Шереметьево.

«Однако сразу после взлета второй пилот доложил о резком ухудшении самочувствия командира и решении вернуться назад», — рассказал собеседник агентства.

На борту самолета находились 150 человек. Лайнер благополучно приземлился, рассказал источник. Командира экипажа экстренно госпитализировали. Другие подробности не сообщаются.

 

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