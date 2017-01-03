Анна Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе

Кандидатура поэтессы Анны Ахматовой была в числе номинантов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивные документы Шведской королевской академии, которая вручает Нобелевские премии.

Список номинантов премии хранится в секрете в течение 50 лет. Согласно документам, кандидатуру Ахматовой предложили профессора славянских языков Гетеборгского университета — Гуннар Якобссон и Роман Якобсон.

Анна Ахматова умерла 5 марта 1966 года, поэтому Нобелевский комитет не рассматривал ее кандидатуру на финальных этапах обсуждений. Всего в том году на Нобелевскую премию по литературе претендовали 72 человека. В их числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Аргон и Хорхе Луис Борхес. В 1966 году Нобелевскую премию по литературе получили два человека — израильский писатель Шмуэль Агнон с формулировкой «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами» и немецкая поэтесса Нелли Закс. Она получила премию «за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа».

Ахматова была в числе номинантов Нобелевской премии по литературе годом ранее — в 1965 году. Тогда награды удостоился писатель Михаил Шолохов.