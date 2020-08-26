Аэропорт Омска объяснил эвакуацию перед посадкой самолета с Навальным звонком о минировании

20 августа в аэропорту Омска проводилась эвакуация из-за звонка о минировании, который поступил через пять минут после сообщения об экстренной посадке самолета с Алексеем Навальным, сообщила ведущий специалист по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галина Гавриш, передает Znak.com.

По ее словам, пилот запросил экстренную посадку в Омске в 8:25, а сообщение о минировании аэропорта поступило в 8:30. Гавриш добавила, что эвакуация не повлияла на работу экстренных служб и оказание медицинской помощи Навальному.

Несколько дней назад в интернете опубликовали запись переговоров пилота с диспетчерами омского аэропорта, на которой диспетчер просит не высаживать пассажиров самолета в автобусы из-за «эвакуации вокзала».

После этого в соцсетях появились предположения, что аэропорт эвакуировали из-за отравления Навального. Источник Znak.com говорил, что эвакуация людей при экстренной посадке из-за самочувствия пассажира не требуется и не производится.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, он находится в коме.

Позднее политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что его отравили.